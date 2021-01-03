有「國民AV女優」之稱的27歲日本女星三上悠亞，憑著甜美臉蛋、魔鬼身材擄獲大批男粉絲的心。而時常透過個人社群平台與粉絲互動的她，也不忘在新年的第一天貼出「乳牛辣照」與粉絲們分享喜悅，秀出火辣曲線，令網友看得臉紅心跳。

在跨年夜前夕，三上悠亞先是在個人IG上曬出一系列工作造型側拍照，為2020的結束做個總結。只見她穿著透膚蕾絲罩衫，裡面只穿著一件粉膚色高衩連身衣，大秀白皙翹臀與美腿，電得粉絲頭暈轉向。

新的一年開始，三上悠亞也不忘再次PO文祝福所有人，但照片中的她化身性感乳牛，頭戴著乳牛造型髮箍並穿著黑白斑紋的比基尼，而比基尼尺寸也疑似太小，使她豐滿的上圍更顯得雄偉，火辣曲線一覽無遺，吸引超過10萬人按讚並紛紛留言「新年就辣到流鼻血」、「可愛的性感小乳牛」、「2021就讓人受不了」引發話題。

三上悠亞過去曾以藝名「鬼頭桃菜」加入少女偶像團體「SKE48Team S」，憑著甜美的臉蛋及清新的氣質受到粉絲的愛戴。但轉戰AV界後，她便以凹凸有致的火辣身材成功圈入一票老司機，一舉成為不少人心目中的性感女神，更多次在成人演技大賞中拿下最優秀女優獎，在「暗黑界」中擁有不可撼動的地位。