天后蔡依林(Jolin)出道多年，無論是音樂風格還是舞台造型始終不斷求新求變，私底下的穿搭也是造型百變。近日她受邀登上大陸時尚雜誌《À PART》封面，不但剪去一頭長髮，還在其中秀出「野生眉」(沒經過化妝的天然眉型)以及凹凸有致的身材，吸引網友熱烈討論。

跨年前夕，蔡依林便在個人IG上率先公開兩張照片，照片中的她化身性感女巫，以精緻的裝容搭配深藍色長裙以及「小男孩」造型短髮展現霸氣，加上超殺的眼神，讓粉絲們相當驚艷。

蔡依林在新年的一開始，也公開了一系列完整美照。只見她宛如洋娃娃般，以無辜的眼神搭配浮誇的裝飾以及造型釋放衝突美感，與她的世界巡迴演唱會主題「UGLY BEAUTY」相呼應。

而其中一套穿著粉色不對稱寬版上衣，搭配牛仔三角小褲的造型，不僅使一雙大長腿一覽無遺，火辣曲線也一併被看光超級吸睛，令粉絲們看了直呼「呸姐美爆了」、「公主又有新造型了」、「愛死又辣又酷的呸姐」。

蔡依林12月份公開了新歌《甜秘密》MV，與鬼才導演廖人帥再次合作，以黑暗童話美人魚前傳來當做MV主題，富含創意及電影感的拍攝手法，成功製造話題吸引超過300萬人點閱。