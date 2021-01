南韓知名性感辣模申才恩(신재은),憑著甜美臉蛋、32E火辣身材在網路上迅速竄紅,加上她經常透過社群平台曬出穿搭辣照,吸引超過217萬人追蹤。近日她為迎接2021年,特別將自己「化身巨大福袋」,大曬性感好身材送給粉絲引起暴動。

申才恩雖然已在2019年升格為人妻,但無論是工作還是私下的穿搭依然性感火辣,絲毫不在意外界眼光。而為了迎接新年,申才恩於昨日(1/2)PO出祝福貼文並在文中表示「This is for you gift」,只見照片中的她全身赤裸的坐在精品購物帶中,大秀飽滿雙峰與白皙雪肌,加上她無辜的眼神,令網友大噴鼻血,紛紛留言「這個福袋可以送我嗎?」、「好想把你拎回家」、「人跟袋子我都要」,引發話題。

先前申才恩也曾PO出另一張居家辣照表示「今天想要來一杯」。只見她穿著平口低胸上衣搭配白色性感小褲,秀出火辣曲線相當吸睛,引來7萬多人按讚轉發,直呼「我來陪你喝」同樣引爆話題。

申才恩過去便憑著凹凸有致的身材曲線而受到服飾品牌的青睞成為御用模特兒,她還曾多次登上成人雜誌《MAXIM》的封面,並在「MISS MAXIM」選美活動中票選為最性感的封面女郎,逐漸打開知名度,加上她總是不吝嗇的在網路上分享火辣身材,使她成為不少男性心目中的性感女神。