前2NE1成員朴春(박봄)，日前透過個人社群平台宣布正在準備回歸，並公開積極減肥後的成果，前後驚人的變化吸引網友熱烈討論。

朴春過去曾以渾厚嗓音、迷人長腿而受到海內外大批粉絲的喜愛，但在2014年疑似從美國攜帶違禁藥物而被輿論扭曲為吸毒女星讓她遭到公司冷凍，人氣一落千丈，直到2018年簽入新東家，經檢方調查後發現她患有「注意力缺失症」，在美國是合法用藥最後以無罪論處置，才逐漸洗刷當年冤屈。

朴春也因為藥物的副作用使她身體開始出現變化，不儘身體及臉部臃腫無法控制，體重也逐漸上升至70kg，在去年6月受邀出席「第56屆大鐘獎」頒獎典禮時，她也因浮腫的身材而飽受輿論壓力，加上媒體的大肆報導，使她備受打擊。

距離上一張專輯《re:BLUE ROSE》已過了一年半，朴春近日終於在個人IG上開心宣布即將回歸，她也公開了4個多月來的減肥成果，不僅雙下巴消失，體重也降至59kg，她在文章中表示「因接受ADD治療使減肥變得困難，但好在還是成功了」，令粉絲相當心疼也十分期待，紛紛留言「終於等到妳回來了」、「姊姊的好聲音不該被埋沒」、「不管妳變怎樣我都支持妳」、「只要妳健康就好」登上熱搜。