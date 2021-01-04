28歲南韓「性感小野馬」泫雅，近日在個人社群平台上曬出與同門師姐Jessi的合照，兩人不僅穿著火辣就連拍照姿勢也令網友看得臉紅心跳，成功引發話題。

泫雅於個人社群平台上公開的照片中，綁著一頭俏麗雙馬尾並穿著深V白色蓬袖襯衫搭配紅色長靴，演繹成功「下衣失蹤」穿搭，大秀白皙腿根與曼妙曲線；一旁的Jessi則是穿著胸口挖空的緊身上衣搭配牛仔褲，展現超火辣飽滿身型。最後一張合照中，泫雅甚至直接將頭緊貼在Jessi的酥胸上，身材一個比一個還辣，令網友看了直呼「這對姊妹真讓人辣到受不了」、「兩位的身材都超絕」、「我都噴鼻血了」。

Jessi隨後也在個人IG上曬出與泫雅的合照，「邪惡視角」的拍攝角度，使Jessi豐滿上圍更加雄偉，吸引超過86萬人按讚。眼尖的粉絲也發現，泫雅近日疑似即將登上Jessi所主持的網路節目「Jessi’s Show」暢談兩人的認識的過程，而預先曝光合照來製造話題，讓外界相當期待。

泫雅出道多年，憑著艷麗的外表與超群的舞技受到大批海內外粉絲的喜愛，去年底原訂發行新專輯的她，卻因罹患「迷走神經性昏厥症」而暫停所有行程，專心在家中積極治療並調養。而與她在演藝圈中有多年情份的Jessi，如今也成為「P NATION」的同門師姐，她們私下除了經常相約外也會為彼此的工作應援，令粉絲相當羨慕兩人的好感情。