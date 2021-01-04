台灣辣模網紅「Yumi.k」以甜美天使臉孔與G級好身材走紅，以傲人身材受封「巨乳女神」稱號，目前個人IG已吸引超過104萬人追蹤。 Yumi近日曬出一張惹火跨年自拍，渾圓豪乳一覽無遺，讓網友們看了目不轉睛。

Yumi過去因被朋友肘擊胸部的影片在網上瘋傳而走紅，私下的她個性大方、作風前衛，從不吝嗇秀出超兇身材，在先前的跨年夜，Yumi驚喜現身信義區看煙火，她俏皮背對101跟煙火一起自拍，不過黑色內衣卻意外搶戲，幾乎佔滿半個畫面，她除了發美照放送福利，更發文祝粉絲「新年快樂」。

照片中，Yumi只穿上黑色蕾絲內衣和一件鵝黃色外套就入鏡，更以低角度取景，從下向上拍攝，讓惹火的雙球及邪惡的事業線全被看光，不畏寒冬的穿搭讓人看了超害羞。

Yumi近日也貼出2020「TOP NINE」的九宮格辣照回顧過去的一年，養眼畫面讓不少網友留言回應：「妳比煙火還美」、「新年快樂好誘人喔」、「太令人窒息了吧」、「這麼冷還穿這樣為了大家的福利辛苦了」、「迷死我」、「好棒的身材」等。