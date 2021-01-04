瑞典31歲知名超模艾爾莎霍斯克(Elsa Hosk)，過去曾是「維密天使」成員之一而打開知名度。日前在個人社群平台上宣布懷孕後，穿著風格依舊性感，近日她在個人社群平台上再度PO出火辣的居家穿搭，吸引粉絲的目光。

為了迎接2021年的來臨，艾爾莎霍斯克也在個人IG上慶祝新年並許下新年新希望「2021世界能不這麼瘋狂」，另外還附上火辣的居家穿搭照。只見艾爾莎霍斯克在公開的照片中穿著一件寬版白襯衫搭配白色小褲，故意將襯衫鈕釦大開並撩起衣襬展現性感孕肚以及修長美腿，搭配俏麗的雙丸子造型，看起來可愛又不失性感。

隨後，艾爾莎霍斯克還曬出新年與去年未懷孕時的對比照，看起來僅有肚子改變，臉蛋及四肢則是一樣細緻纖長，絲毫看不出是位即將生產的辣媽，吸引超過23萬人按讚，網友更紛紛留言「超正辣媽」、「太誇張了！根本都沒變」、「一樣都超美」引發熱烈討論。

艾爾莎霍斯克擁有空靈容貌與177cm的高挑身材，就學時曾加入學校的女子籃球隊，後來因亮麗的外表被星探挖掘後成功轉戰模特兒界並成為知名內衣品牌「維多利亞的秘密天使」（Victoria's Secret Angels）成員之一，人氣火速竄升。