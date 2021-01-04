28歲大陸女星迪麗熱巴以來自新疆的混血感臉蛋走紅，身高168cm的她可說是行走的衣櫃，是粉絲們心目中的穿搭高手。迪麗熱巴近日穿上一套白色緊身毛衣出席公開活動，搭配羊羔毛外套展現好身材，完美展現少女感冬季穿搭。

迪麗熱巴總靠姣好身材駕馭各類服裝，她近日出席品牌代言活動，一連換上兩套服裝展現百變品味，首先是白色修身毛衣配米白色羊羔毛外套，高領的緊身版型完美襯托出她纖瘦的上半身，尤其讓脖頸、美胸及緊緻的腹部線條全被展現出來，配上寬鬆的白色高腰西裝褲，以上緊下寬的原則穿出休閒感，風格溫暖知性。

迪麗熱巴穿上一套白色緊身毛衣出席公開活動。（圖／摘自微博@嘉行迪丽热巴工作室）

迪麗熱巴第二套選穿優雅性感的深色拼接洋裝，在下半身驚喜加入開衩設計，讓整雙美腿一覽無遺，讓惹火腿根若隱若現，強大的氣場令人看了目不轉睛，披上白色絨毛大衣，猶如冬日的雪精靈，女神風範性感又高級。

迪麗熱巴選穿優雅性感的深色拼接洋裝展現美腿。（圖／摘自微博@嘉行迪丽热巴工作室）

迪麗熱巴在寫真中大秀白皙美腿，粉絲們看了也紛紛回應：「好像要重新愛上你了」、「哇好辣」、「絕了我太愛了」、「我暈我暈美死我了」、「迪迪你真的越來越有味了」等。