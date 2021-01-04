日本「最強星二代」木村心美(Cocomi)，為木村拓哉的19歲大女兒，近日受邀出席東京愛樂樂團所舉辦的新年音樂會時，以一襲粉膚色禮服優雅現身，並在個人社群平台上曬出照片，意外秀出好身材，吸引網友熱烈討論。

木村心美雖出道時間比妹妹木村光希晚了2年，但她同樣挾帶了父親木村拓哉與母親工藤靜香的名星光環，加上清新自然的氣質，使她一出道便迅速竄紅，陸續登上多本時尚雜誌封面，更成為知名品牌Dior的專屬代言人。另外，她也經常透過社群平台與網友分享生活及攝影作品等愛好，在IG上吸引超過188萬人追蹤，人氣不可小覷。

木村心美從小就具有音樂才能，除了會彈鋼琴與大提琴外，7歲也開始學習直笛並立志成為一名直笛演奏家，在不少音樂比賽中表現優異，使得各大音樂會中都能看到她的身影。

木村心美日前也受邀出席東京愛樂樂團的新年音樂會，並在個人IG上貼出與大師級資深演奏家的合影。只見照片中的木村心美，穿著Dior垂墜式的蕾絲洋裝，配上一頭烏黑長髮仙氣爆棚，領口深U的設計使她小露性感深溝，吸引超過16萬人按讚。