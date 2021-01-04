常在社群平台曬出可愛兒子勁寶的Ella，前陣子公開生產畫面，艱辛的過程引發網友熱議，Ella表示自己在生產後曾經發生漏尿情況，有時打噴嚏、原地跳躍、或跑步都會導致漏尿，進而影響生活作息和心情，加上生活周遭有不少女性朋友也都曾有過漏尿經驗，因此對這個議題相當有感。

根據國民健康署調查資料顯示，全台35歲以上女性族群，1/4曾有漏尿困擾，粗估人數接近200萬人，但主動尋求解方的人數卻不到3%！進一步探究，發現多數女性誤認為漏尿與年紀老化或疾病密切相關，因此羞於啟齒求助或尋找適當解決方案，但因生活中不時會因打噴嚏、咳嗽、提重物或運動等情境，發生漏尿情況，導致不少女性選擇封閉人際互動與社交生活，進而影響生活品質。

調查資料進一步顯示，女性漏尿成因相當多元，包括懷孕與自然分娩、壓力、長時間憋尿、婦科疾病等等，有鑑於漏尿情況對眾多輕熟齡女性日常生活造成程度不一的困擾，並影響生活品質，全球個人護理用品領導企業金百利克拉克特別針對女性漏尿需求，打造全新品牌Plenitud護得住，推出全系列「Plenitud護得住超乾爽吸水棉」，為了讓更多女性族群關注這個議題，特別找來全方位知名藝人Ella陳嘉樺代言，藉由她分享曾在產後經歷漏尿困擾的親身遭遇，呼籲更多女性以積極正面心態面對漏尿問題，並依據自身情況選擇合適的產品或就醫尋求協助，進一步提昇生活品質。

Ella很開心能夠成為女性漏尿品牌的代言人，並希望透過代言能夠幫助更多女性以積極心態正視這個議題，並尋求正確有效的解決方案，享有更乾爽舒適的生活品質。由Ella參與拍攝的產品系列廣告影片，顛覆過往大眾對於成人護理產品的想像，展現年輕、自信活力的形象，鋪陳輕熟齡女性經常會遭遇到的漏尿情況，包括打噴嚏、提舉重物或做出跑跳動作等等，帶出只要選擇正確產品，有漏尿困擾的女性族群也可享有更好的生活品質。全新系列廣告現正於各大電視頻道及網路平台熱播。

全新「Plenitud護得住超乾爽吸水棉」，針對女性所遭遇的不同漏尿情況與需求，量身推出以吸水量為區分的四種規格。（圖／品牌提供）

以提升女性生活品質為訴求而誕生的全新「Plenitud護得住超乾爽吸水棉」，針對女性所遭遇的不同漏尿情況與需求，量身推出以吸水量為區分的四種規格，全方位滿足漏尿女性不同使用需求。全系列護得住超乾爽吸水棉採用超薄吸水專用棉體，能有效鎖住尿液，長時間維持表層乾爽舒適；產品另添加天然抑菌精華，能99.9%有效抑制細菌，此外針對漏尿女性在意的異味問題，產品採用革命性除臭纖維，可24小時長效除臭，貼心蝶翼讓棉片不移位，帶給漏尿女性最高乾爽防護。

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2021/1/14

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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