38歲香港女星阿Sa（蔡卓妍）過去與鍾欣潼組成女團「Twins」出道，多年來依舊以甜美臉蛋及凍齡身材圈粉無數，絲毫不被歲月影響。在新的一年，阿Sa不忘透過社群網站和粉絲拜年，更罕見曬出惹火的居家寫真，穿上熱褲大秀美腿，引來大批粉絲按讚。

阿Sa在社群平台上貼出一組女人味寫真，只見她穿著紫色短版毛衣、灰色直條紋熱褲，大秀白皙長腿及溫柔穿搭，她更俏皮寫下：「新年快樂！！祝大家2021都能過得超級好，做什麼事都超級順，身體超級健康，每一天都超級幸福快樂。」

阿Sa在社群平台上貼出一組女人味寫真拜年。（圖／摘自微博@蔡卓妍）

阿Sa上身穿了一件配色浪漫的紫色開襟毛衣，短版的剪裁收腰效果很好，是顯瘦又能拉長比例的必收單品，加上領口以深V設計點綴，完美展現出美胸線條，少女身材讓眾人看了直呼「不科學」，很推薦有扁身困擾的女性們學起來。

阿Sa大秀白皙長腿及溫柔穿搭。（圖／摘自微博@蔡卓妍）

阿Sa與好姐妹鍾欣潼（阿嬌）近日也宣布將舉辦出道20周年的紀念演唱會，並相約20年後再合唱《下一站天后》，讓粉絲們聽了紛紛激動回應：「新年快樂sasa！希望今年可以演唱會上見」、「太感動了」、「期待仙女們合體」、「阿sa太美了」、「姐妹情真棒」等。