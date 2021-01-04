迎接嶄新2021年，彭于晏、張鈞甯率性示範adidas全新推出的Future of Sportswear運動系列服飾，以飽和大地色系為主色調，打造科技時尚風格及街頭潮流風格2樣風格單品。

Tech-Style以秋冬熱門的軍綠、米色及帥氣黑色調，搭配機能面料，打造一系列風衣外套及服飾單品，彭于晏身著的軍綠風衣外套，採用硬挺輪廓剪裁與鋪棉內層，兼顧實搭與保暖雙重需求。可拆卸口袋、加長帽緣與拉繩等設計細節提升穿搭多樣性，方便任意變換不同造型。下著最in的黑色工裝長褲，立體剪裁修飾身形，整體比例瞬間加分。

國民男神彭于晏（左）身著的軍綠風衣外套，採用硬挺輪廓剪裁與鋪棉內層，兼顧實搭與保暖雙重需求。（圖／品牌提供）

氣質女神張鈞甯則帥氣詮釋女款風衣外套，長版Oversized剪裁與披風元素，加上腰間繫繩設計，修身同時拉長比例；加長帽緣設計及內刷毛材質，輕鬆抵禦寒冬凜冽的天氣與強風；黑色寬版兩用褲裙，前後拉鍊拉開時是寬褲、拉上則變身長裙，總共2種超實用穿搭法超吸睛。

Street街頭潮流風格則以街頭文化為設計概念，彭于晏身著的防風外套以墨綠與螢光黃配色營造搶眼對比，街頭感剪裁及內裡鋪棉設計，冬日保暖且不失街頭態度；內搭素色大學Tee，胸前翻玩adidas立體LOGO，展現個性潮流魅力。

張鈞甯（右）身上的短版風衣外套與縮口長褲使用芥末綠與螢光黃雙配色，低調風格、高調玩色。（圖／品牌提供）

張鈞甯身上的短版風衣外套與縮口長褲使用芥末綠與螢光黃雙配色，低調風格、高調玩色。外套手臂拼接品牌經典三線條紋，口袋上的帥氣扣帶設計為外套勾勒出大膽輪廓，可收納的連帽設計則增添穿著實用性，搭配同款縮口長褲，展現率性不羈的風範。