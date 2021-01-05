女團出身的南韓知名女星太妍，日前發行第2張日文迷你專輯《#GirlsSpkOut》後，人氣再度大漲。而她也在元月1日登上自家公司SM娛樂所舉辦的線上直播家族演唱會的舞台，但由於直播鏡頭太過清晰，使太妍的「真實膚況」都被完整記錄下來，引起網友熱烈討論。

由韓國第一大娛樂公司「SM娛樂」所舉辦的年度盛會〈SMTOWN LIVE Culture Humanity〉於本月1日盛大展開，雖今年受到疫情影響改由線上直播方式呈現，但依然吸引超過百萬人觀看。而旗下藝人包括東方神起、SUPER JUNIOR、SUPER M、Red Velvet等多組高人氣偶像團體皆難得合體，輪番上陣帶來一連串精彩的表演。

身為少女時代隊長的太妍，也在這次的演唱會中帶來多首經典好歌，而她除了歌聲受到好評外，白皙無暇的肌膚也獲得網友一致盛讚。在超高解析度的直播鏡頭底下，加上燈光的投射，女星們的真實膚況瞬間「原形畢露」，而當天穿著碎花透膚短裙的太妍，臉上卻看不見任何顆粒或是毛孔，讓網友忍不住大讚「根本仙女下凡」、「膚況太好了」、「太研就是真人版白雪公主」。

太妍由少女時代出道後，便憑著精緻臉蛋與嘹亮的嗓音征服粉絲，2015年以SOLO歌手身份再次出道後，陸續發行多首暢銷單曲，並數度登上多國下載排行榜前幾名，粉絲遍及全球。近日她也接下綜藝節目《Amazing Saturday》(놀라운 토요일)的主持棒，人氣再度爆棚。