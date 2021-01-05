馬來西亞「鋼琴女神」李元玲（Cathryn Li），近日在個人社群平台上公開一段與家人一同前往日本旅行時，享用當地高級料理店的短片，除了她身上所穿的服飾吸引人之外，一餐要價400萬日幣(約台幣108.5萬)的帳單也引起網友熱烈討論。

李元玲擁有精緻五官與火辣身材，除了練得一手精湛琴藝外，還是名芭蕾舞者及健身達人，加上她經常不吝嗇在IG上曬出火辣性感的「穿搭福利照」，令網友們總是大噴鼻血吸引超過百萬人追蹤，在網路上迅速竄紅。

李元玲先前也曾多次公開位於山林間的獨棟豪宅及千萬法拉利，無論食、衣、住、行皆為富豪等級，絲毫不避諱千金富家女的身份。近日李元玲再度於個人IG上公開一段享用美食影片，影片中她穿著一件細肩帶低胸亮片洋裝，大方秀出凹凸有致的曲線，展現迷人女人味，並陸續公開和牛、松露、鮑魚、魚子醬等多種高檔食材。

李元玲接受港媒《香港01》採訪時透露「為了這一餐已排隊候補了三年」，報導中李元玲更表示「因不好意思問價錢，所以一家五口去吃就花了400多萬日圓，鄉下人未見過世面不懂米價」，被記者問到信用卡是否被刷爆時，李元玲竟大方透露「這張卡是無限卡」並公開當日帳單，令網友看得瞠目結舌，紛紛留言「貧窮限制了我的想像」、「這到底是什麼樣的生活」、「妳是鄉下人那我們是…..？」引發話題。