23歲大陸女星關曉彤以童星出身，靠著甜美臉蛋及氣質形象受封「國民閨女」，身高173cm的她光靠一雙霸屏大長腿就圈粉無數。關曉彤近日在微博上曝光一組新年芭比大片，穿上低胸禮服大秀好身材。

關曉彤在社群平台上貼出一組芭比娃娃寫真，替粉絲們送上獨特的新年祝福，只見她選穿點綴上蝴蝶結的平口抹胸裙，大秀白皙平滑的肩頸線條，展現骨感的直角肩，下半身則以開衩羽毛裙秀長腿，誇張又甜美的造型十分精緻，舉手投足都散發迷人的少女氣息。

3歲大陸女星關曉彤以童星出身，靠著甜美臉蛋及氣質形象受封「國民閨女」。（圖／摘自微博@關曉彤）

關曉彤俏皮寫下：「新的一年，又長大一歲，但還是要問出那句話：我芭比嗎？哈哈哈哈哈哈大家新年快樂」讓粉絲們看了如癡如醉，紛紛回應：「宛若芭比娃娃」、「新年快樂呀！我的彤」、「真不愧是國民閨女」、「你是我們我的小公主」、「我們繼續一路彤行喔」等。

關曉彤下半身則以開衩羽毛裙秀長腿，誇張又甜美的造型十分精緻。（圖／摘自微博@關曉彤）

為了多多和粉絲交流互動，關曉彤近日更推出VLOG《吃吃喝喝美美》，在節目中不僅化身美妝博主教化妝，更變身小廚娘教大家煮奶茶、做便當，展現親民接地氣的一面，絲毫沒有女明星的架子，深受粉絲們喜愛。