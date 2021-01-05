大馬正妹顏妃（Gatita Yan）擁有甜美精緻的臉蛋及傲人身材，個性可愛大方的她經常在IG上放送火辣福利照寵粉，是網路上知名度的美胸女神，目前已吸引超過248萬人喜愛。顏妃日前她再度穿上泳裝曬出側鋒，毫不吝嗇展現豪乳曲線，讓粉絲們看了臉紅心跳。

顏妃每次只要一PO照片便能造成話題，她近日再度穿上一套惹火的黑色比基尼，只見布料完全藏不住豪乳，她趴在泳池邊大秀堅挺雙峰，側面讓半球曲線一覽無遺，雖然背對鏡頭，白皙的翹臀依舊搶眼，完美體態讓不少人看傻了眼，短短時間就引來超過6萬多人按讚。

顏妃身上的兩件式泳衣不僅布料剪裁惹火，更在下半身小褲上設計出荷葉邊點綴，更襯托出前凸後翹的比例及豐滿的視覺效果，她限制級的美照一曝光立刻掀起話題。

顏妃除了曝光尺度破表的泳裝照，更發問：「誰想和我一起游泳？」大方揪團的舉動讓網友們看了紛紛激動回應：「顏顏寶貝好漂亮」、「妳背後的刺青好漂亮喔」、「太性感了」、「舉手報名」、「想和你一起游泳」、「噴鼻血」等。