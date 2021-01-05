33歲台灣女星阿喜（林育品）擁有甜美臉蛋及32F、24、35魔鬼身材，光是一出道就拿下「宅男女神」封號，加上個性活潑、氣質清新，深受大票男性粉絲喜愛。阿喜近日在IG發出節目側拍，靠一雙惹火長腿再度掀起熱議。

照片中，阿喜穿卡其色中長版風衣搭配激短黑色熱褲出場，以下身失蹤穿法展現傲人長腿，最後腳踩黑色細跟踝靴，打造性感隨性風，她更在拍照時彎下腰展現姣好體態，讓腿根黑影若隱若現，養眼畫面令人看了十分害羞。

阿喜近日發辣照跟粉絲們道晚安，並寫下：「今天就來分享最近項目上滑最假掰的一張照片，我逼小豪哥幫我拍的，一直覺得有點噁，趁照片荒又有著快睡著的昏沉po一波！」更搭配上Hashtag傳達「#晚安是很重要的」的概念，她性感的好身材讓網友們看了紛紛大讚：「這style我喜歡」、「嗚呼我的女神好美」、「阿喜美美」、「哇塞！很可以」、「這張看上去有175公分」等。

阿喜能唱能跳的演藝實力備受肯定，高人氣讓她廣告代言接不完，近年朝電視圈主持發展，晉升綜藝節目寵兒，更從2014年開始嘗試舞台劇，曾在「脫口秀音樂喜劇：OZ綠野仙蹤」中飾演桃樂絲，去年也參與「李國修紀念作品：莎姆雷特」巡迴演出。