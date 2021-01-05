南韓32歲知名饒舌歌手Jessi，出道多年憑著豔麗的外表與嗆辣的直爽個性受到大批粉絲的喜愛。近日，她在個人社群平台上曬出火辣的穿搭照，大方展現飽滿的上圍曲線，令粉絲們忍不住暴動。

Jessi穿著風格一向前衛、大膽，也從不吝嗇展現凹凸有致的身材。今日(5日)她在個人IG上曬出一組辣照，只見她穿著一件黑色斜肩運動內衣搭配綠色運動棉褲，對著鏡頭擺出各種性感姿勢，其中一個彎腰的照片，除了秀出結實的腹肌曲線外，雄偉的上圍弧線一覽無遺，使照片上傳短短5小時便吸引超過47萬人按讚。

另外，Jessi近日也傳出將與同門師妹泫雅合作錄製她所主持的節目，並在IG上曬出合照，Jessi當時所穿的胸口挖空上衣也同樣吸引注意，令網友忍不住大讚「姊太帥了」、「雖然知道是假的一樣辣」、「我是女的也流鼻血」。

Jessi今年7月推出新單曲《NUNU NANA》，並與韓流天后李孝利、嚴正花及MAMAMOO華莎組成限定女團「退款遠征隊」後，人氣不斷攀升。不僅開設的個人網路節目「Jessi’s Show」創下亮眼成績，還在不久前的2020 MAMA及2020 TMA頒獎典禮上，分別拿下「最佳舞蹈表演獎」與「最佳表演者賞」的殊榮。