比利時包包品牌Kipling以時尚外型兼具機能設計深受消費者喜愛，2021春夏首發主打包款即與全球人氣品牌可口可樂推出聯名系列，時尚翻玩經典紅、白色系，包身以顆粒感異材質拼接，將可口可樂的豐沛氣泡實體化，拎包時的觸感有如喝下可口可樂般的沁涼暢快，把氣泡所激起的興奮期待感一舉打包。

Kipling 與 Coca-Cola 聯名系列共推出3個子系列19款包，全系列包款布料共運用超過27萬個寶特瓶製作而成，「Coca-Cola++系列」以舒暢的岩石灰色蓬鬆感面料材質為底，運用超音波熱壓技術，將可口可樂字樣形塑出如氣泡般的空氣觸感，並隱藏於純色包體中，就像可口可樂瓶內蠢蠢欲動，渴望衝出的氣體，為穿搭注入一股自由奔放之感。

全系列包款布料共運用超過27萬個寶特瓶製作而成。（圖／品牌提供）

「Coca-Cola+系列」則是經典可口可樂紅白造型，以雙色布料拼接，透過半透明材質讓可口可樂字樣漂浮於包體上，以3D立體圓點壓花打造立體觸感，完美演繹可口可樂的晶透氣泡顆粒及輕爽感，拎上包即可感受有如啜飲可口可樂時的沁涼暢快。

Kipling 與 Coca-Cola 聯名系列共推出3個子系列19款包。（圖／品牌提供）

「Coca-Cola系列」藍灰色純色包身以網點設計模擬可口可樂瓶中平穩漂浮的氣泡，隱於可口可樂瓶中低調地舞動，拉鍊處更加上象徵團結的五色Coca-Cola字樣，時刻保持活力滿點。