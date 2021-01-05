迪士尼鐵粉注意～最強偶像米奇再度登上Swatch錶盤囉！瑞士時尚腕錶品牌Swatch結合已故街頭塗鴉大師Keith Haring的傳奇手筆，與Disney三方聯名隆重推出全新腕錶，將Haring作品中簡單、大膽、粗獷富有感染力的線條、符號與塗鴉注入錶款之中，藉此向永遠的全民偶像與街頭藝術先驅致敬，將掀起2021最潮炫風，成為新一代腕間時尚Icon。

Haring從小就是米奇鐵粉，不同於Disney打造的經典米奇形象，在Haring筆下的米奇更能表現出個人性格，錶款「黑白米奇」的錶盤上就放上他在1981年時期繪製的米奇插畫，Mickey鼻頭的獨特設計，透過黑白的反差引人注目，但指針採用的是米奇腳上的那雙大鞋亮眼黃色，搭配鏤空設計不遮蔽錶盤上米奇神采，放上Keith Haring簽名的錶環以黃色交相呼應，相得益彰。

「條紋米奇」錶盤放上Haring繪製的米奇插畫，但以米奇身上所穿的紅色小短褲為靈感延伸設計，明亮又動感的紅白配色展現出錶款的大方活力。上下錶帶分別以飽滿的紅色與紅白相間條紋延伸出豐富的層次感，活潑動感的氣息讓人舉手投足都能展現絢麗自信風采。

「條紋米奇」以米奇身上所穿的紅色小短褲為靈感延伸設計，明亮又動感的紅白配色展現出錶款的大方活力。（圖／品牌提供）

1982年Haring筆下的米奇不再是大區塊塗鴉，而是以流暢的黑白曲線搭配散落圓點重塑米奇形象，「電流米奇」錶款重現其傳奇手筆，宛若電線般的簡潔線條曲折勾勒出米奇的輪廓，上下錶帶以其招牌的黑白曲線裝飾，隨著線條組疊感染Haring筆下的自由奔放。