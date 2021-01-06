去年春夏推出的Chloé Darryl Bag，以品牌見長的波西米亞風格為設計精髓，加上侯佩岑、Melody及許路兒等女神加持，無須強打便已賣翻天。而去年年底Chloe再加碼推Darryl Bag早春新款，增添Darryl Saddle馬鞍包與Darryl Clutch手拿包兩款生力軍，就連陳庭妮、邵雨薇與林映唯等新一代女神也沉迷於它的魅力，不禁在IG上紛紛曬包。

近期因為《天巡者》孟婆角色而成為話題人物的邵雨薇，在IG上示範了和戲中孟婆角色截然不同的穿衣造型，她以咖啡色Darryl馬鞍包搭配同色系闊肩外套與寬管褲，利用短版剪裁來突顯好身材比例，讓中性風也能不單調，美出新高度！

邵雨薇背的是Chloé Darryl咖啡色馬鞍包(42,900元)。(圖／翻攝邵雨薇IG、品牌提供)

喜歡邵雨薇的造型妳可以這樣搭>>ZARA格紋短版西裝外套／2,490元、ALLSAINTS Vika白色短版針織外套／8,400元、Maje黑色西裝寬褲／8,580元(圖/品牌提供)

而穿著打扮向來很有自己風格的林映唯，則是以全身上下都是同色系的寬鬆感褲裝穿搭，另外搭配Darry手拿包來注入一點女人味氣息，被誇讚不管是時髦感還是造型感，全都是滿分。

林映唯拿的是Chloe Darry棕色手拿包(47,300元)。(圖／翻攝林映唯IG、品牌提供)

身為時尚前輩的陳庭妮，這回不走高冷風，而是以隨興自在的look取勝！簡單的白色襯衫再披件針織外套做點綴，足部更是換上了好走跳的運動鞋，再來個尺寸稍大的Darry Bag扮文青，是一般人也能成功駕馭的造型。

陳庭妮拿的是Chloe Darryl灰色中型肩背包(60,000元)。(圖／翻攝陳庭妮IG、品牌提供)

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