南韓30歲知名演員兼歌手秀英，去年12月16號推出新電視劇《Run On》，與任時完、申世景、姜泰伍等多位知名演員同台飆戲，備受觀眾矚目。秀英近日也在個人社群平台上曬出戲中所穿的造型穿搭，隱約秀出性感長腿，吸引網友目光。

去年因新冠疫情，南韓電視圈不少拍攝行程皆受影響，秀英的拍攝團隊則在接受新冠肺炎核酸檢驗後繼續拍攝。日前秀英飛往濟州島取景時，也特別曬出當天的造型，只見她穿著一件紀梵希訂製的黑白拼接開衩禮服搭配藍色高跟鞋，腳一伸白皙美腿立即乍現，令粉絲們忍不住留言「只有我看到那雙腿嗎？」、「秀英果然是名品長腿」、這身比例太絕了」。

除了紀梵希訂製禮服外，秀英在劇中也換上多套OL造型穿搭，無論是幹練褲裝還是優雅的過膝長裙或貼身套裝，秀英皆能完美詮釋，也引起不少粉絲跟風穿搭引起話題。

秀英在女團少女時代時期便以亮麗的外表與170cm的高䠷身材受到矚目，天生就是衣架子的她無論穿什麼，都能掀起一股帶貨熱潮，也成為不少廠商指定合作的女星之一。2017年離開少女時代後，秀英也將事業重心轉往戲劇圈發展，陸續演出電視劇《擺飯桌的男人》、《如實陳述》及電影《霹靂嬌鋒》，演技備受肯定。