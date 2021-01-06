被譽為「天使嫩模」的日本25歲寫真女星佐野日向子（佐野ひなこ），過去被爆出與大陸富二代王思聰的緋聞後人氣暴漲，但也隨著戀情見光死而火速結束。如今重回日本寫真界的她，近日突然在個人社群平台上宣布將再度推出寫真集，令粉絲們興奮不已。

佐野日向子擁有甜美臉蛋、魔鬼身材加上F級的豐滿上圍，2012年為雜誌《放晴後的雙馬尾》拍攝寫真封面後大受讀者喜愛成功進入演藝圈，除了先後推出2本寫真集，還曾在《死亡筆記本》、《靈異教師神眉》《嬌妻出沒注意》等電視劇及電影中演出，人氣迅速攀升。2018年被媒體拍到與大陸富少王思聰同遊上海後，佐野日向子原本打算為愛封乳，但後來疑似戀情曝光加上男方父親阻擋而宣告破局，她只好從操舊業回歸寫真界繼續發展。

佐野日向子近日於IG上宣布，即將於本月20日再度發行個人寫真集《COLORS》，雖只公開一張照片，但無辜的表情與白皙的美腿同樣吸睛，讓粉絲們直呼「等不及了」。

另外，佐野日向子不久前也登上知名雜誌《週刊Playboy》的封面及內頁，在其中換上多套性感比基尼，並於海灘上大方展現凹凸有致的豐滿曲線，吸引7萬名網友按讚。