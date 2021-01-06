33歲大陸女星劉亦菲擁有清新脫俗的氣質及170cm高䠷身材，出道多年依舊以自帶光環的美貌受封「神仙姐姐」。劉亦菲近期又有最新寫真曝光，她穿上一襲夢幻抹胸裙，在鏡頭前秀出側顏殺和天鵝頸美翻大票人。

劉亦菲去年因出演迪士尼真人版電影《花木蘭》話題不斷，新的一年再度以仙氣美貌驚艷眾人，只見她戴上一系列CHAUMET鑽石皇冠拍攝寫真，分別選穿粉色系平口抹胸裙及白色紗裙，展現纖細修長的天鵝頸，纖薄平直的肩膀線條則襯托她的氣質和性感氣息。

劉亦菲去年因出演迪士尼真人版電影《花木蘭》話題不斷，新的一年再度以仙氣美貌驚艷眾人。（圖／摘自微博@尚美巴黎CHAUMET ）

劉亦菲的浪漫風美照一曝光立刻引起熱議，短短時間就吸引超過2萬人按讚，粉絲們看了紛紛回應：「氣質掛的大美人太可了」、「天鵝頸太優越了，想咬一口」、「不愧是人間仙女」、「美得令人窒息的劉亦菲」、「漂亮的臉蛋太迷人」等。

劉亦菲穿上薄紗裙秀絕美天鵝頸。（圖／摘自微博@尚美巴黎CHAUMET ）

劉亦菲在2002年主演電視劇《金粉世家》後正式出道，隨後出演《天龍八部》的王語嫣、《仙劍奇俠傳》的趙靈兒和《神鵰俠侶》的小龍女等角色後累積大量人氣，多年不變的凍齡美貌被不少粉絲大讚是「大陸娛樂圈女星顏值的天花板」。