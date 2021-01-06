南韓女團Berry Good於去年12月5號發行新單曲《Accio》後，活潑又甜美的曲風再度成為網友們矚目的焦點。人氣成員祚弦(조현)近日突然在個人社群平台上曬出一張工作側拍辣照疑似準備回歸；另外，她所代言的內衣形象照也一併公開，吸引網友注意。

祚弦由Berry Good女團身份出道以來一直給人清純的形象，但自從2019年穿著火辣的爆乳裝扮cosplay劇中的性感角色爆紅後，便逐漸開始小露性感，陸續接下酒商及內衣廣告的代言邀約，近日還在電影《용루각》中飾演藝珠(예주)ㄧ角，人氣逐漸攀升。

祚弦近日在更新的IG側拍照中，穿著一件黑色羽絨大衣內搭白色襯衫與米色V領毛衣，往下一看才發現她下半身只穿著牛仔短褲，外套滑落秀出白皙美腿，並在文章中下了tag「#combacksoon#January」疑似宣布即將在近日回歸舞台，令粉絲相當興奮。

祚弦日前為內衣廣告所拍攝的形象照也一一公開，在其中不僅化身性感耶誕女郎大秀凹凸有致的身材曲線，粉色的內衣搭配同色系緞面睡袍也同樣吸睛，引發話題。