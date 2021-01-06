33歲大陸女星王霏霏（Fei）以韓國知名女團miss A出道，在2017年後回大陸發展，近期則靠女團競演真人秀節目《乘風破浪的姐姐》翻身，再度成為話題女神。王霏霏近日穿上一襲火辣虎紋裙登上跨年活動，以性感氣場和狂野姿態驚艷全場。

王霏霏近日現身江蘇衛視跨年演唱會，她選穿Ermanno Scervino 2021年早春的兩套虎紋套裝，首先登場的是超有視覺張力的虎紋西服裙套裝，合身剪裁及火辣下身襯托出纖瘦的鉛筆腿，搭配爆炸頭和高馬尾，展現性感魅惑的女人味。

miss A前成員王霏霏穿上一襲火辣虎紋裙登上跨年活動，以性感氣場和狂野姿態驚艷全場。（圖／摘自微博@王霏霏Fei）

王霏霏在另一套服裝上，選擇的是優雅的平口抹胸長裙，不同於大秀美腿的短裙，這套長裙在帥氣風格中帶著一絲優雅，以氣質突顯她獨到的時尚品味。同時，王霏霏也在貼文中發揮創意寫下：「2010是bad girl good girl！2020是bad boy！」感動回味miss A當年出道的首張單曲，令粉絲們看了激動不已。

miss A前成員王霏霏穿上平口長裙突顯她獨到的時尚品味。（圖／摘自微博@王霏霏Fei）

今年是王霏霏回大陸發展的第4年，也是她從女團miss A出道後的第11年，人氣依舊居高不下，粉絲們看了紛紛大讚：「每一張都是大片的既視感」、「姐姐的顏值太給力了」、「乘風破浪的姐姐又再出江湖」、「霏霏好美太有氣質」等。