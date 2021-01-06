歐米茄（OMEGA）最受歡迎的Speedmaster超霸登月表，今年技術全面再升級，採用強大的大師天文台認證防磁機芯，不僅計時更加精準，且可享有OMEGA專業保固延長至5年，讓喜愛登月表的粉絲有了添購新表的好理由。
超霸登月表系列陣容堅強，從不鏽鋼、18K Sedna金到18K Canopus白金等，總共有8個特別版本皆以升級搭載大師天文台防磁機芯，售價從20萬上下的不鏽鋼表，到破百萬的頂級奢華K金款皆有，讓登月表迷有更多元的選擇。
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