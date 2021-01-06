南韓28歲「性感小野馬」泫雅，日前於個人IG上公開一連串工作側拍照及花絮影片，並在其中大秀凹凸有致的身材曲線，吸引網友熱烈討論。

泫雅擁有美艷外表與超群舞技，讓她自女團4minute出道後便吸引眾人的目光，成為SOLO女歌手後更以性感舞姿及火辣形象橫掃全亞洲，但泫雅也因長期罹患憂鬱症及「迷走神經性昏厥症」，讓她多次在工作中發病昏倒，被迫暫停演藝活動。

經過多月的靜養，泫雅已在近日逐漸恢復工作。日前疑似接下時尚雜誌《W KOREA》封面拍攝的她，在IG上公開多組側拍影片及照片，在其中一套平口上衣搭配短褲的造型側拍影片中，泫雅一連擺出多個性感姿勢並大讚自己根本就是「POSE 達人」吸引目光。

隨後，泫雅再曬出一組粉色細肩帶低胸洋裝及U到肚臍的連身褲裝造型側拍短片，大方秀出豐滿的上圍曲線及前凸後翹好身材，吸引超過43萬人按讚，粉絲們更忍不住留言「姊姊快回歸吧」、「我的女王真是什麼造型都難不倒她」、「真的好會擺」成功引發話題。