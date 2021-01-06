33歲大陸女星李菲兒以古裝劇《鹿鼎記》、《鎖清秋》走紅，外貌甜美的她擁有166cm姣好身材，出道多年累積了不少優秀作品，更曾遠赴韓國Good Entertainment經紀公司進行歌舞唱跳培訓。王霏霏工作室近日在微博上發出一組她的火辣寫真，性感模樣令粉絲們看了全被電暈。

李菲兒近日以一身又酷又性感的造型登上東方衛視跨年，她選穿一襲鎏金風格的黑色套裝，鑲鑽外套內搭緊身吊帶，胸前更以兩條V字細線點綴，襯托性感十足鎖骨線條與白皙酥胸，一改過去的甜美清新風令人超驚艷。

33歲大陸女星李菲兒以古裝劇《鹿鼎記》、《鎖清秋》走紅，外貌甜美的她擁有166cm姣好身材。（圖／摘自微博@李菲儿工作室）

為了延續造型的一致性，李菲兒搭配同色系的黑色長筒皮靴，過膝設計讓她盡顯完美的修長比例，她一下撩髮、一下插腰辣秀長腿，令人看了目不轉睛，而她在妝容上也十分講究，巧妙化上烈焰紅唇妝，整體造型霸氣又魅惑。

李菲兒選穿一襲鎏金風格的黑色套裝大秀身材。（圖／摘自微博@李菲儿工作室）

粉絲們看了李菲兒寫真後紛紛大讚：「菲兒太美了」、「誰招架得住」、 「黑髮公主好絕」、「好令人心動」、「性感美艷李菲兒」、「最期待菲姐的舞台」等。