南韓29歲性感DJ MIU與DJ SODA一樣擁有天使臉孔、魔鬼身材，並經常在IG上曬出性感穿搭照而受到廣大網友的喜愛，IG吸引超過145萬人追蹤。MIU近日除了更新YouTube頻道中的影片外也不忘更新IG美照，火辣的拍攝視角令網友看得臉紅心跳。

MIU擁有甜美外表與豐滿的上圍，加上一雙水靈大眼與女團少女時代中的潤娥十分相似，使她有了「兇版潤娥」的封號，也成功在網路及DJ界闖出名號。但近期MIU也受到新冠肺炎影響暫時無法出國工作，只好將重心轉向網路發展，積極更新YouTube頻道及IG「福利照」來維持人氣。

MIU日前先是透過影片分享穿搭，只見她穿著一件透視繃帶洋裝，燈光下內搭性感黑bra及丁字褲一覽無遺，豐滿的上圍及性感的腰臀曲線也一併展現，令網友直呼「太性感了」。

MIU隨後於IG上再次更新照片，這次改穿白T及球鞋坐在地上示範「下衣失蹤」的休閒搭配，但往下一看白皙美腿及黑色性感小褲立即乍現，再度使人大噴鼻血引發網友熱烈討論。