南韓超人氣網紅Somi (崔素美)，以高䠷的身材與不科學的水蛇腰電暈一票男粉絲，在網路上狂吸153萬人追蹤。近日她為自家服飾品牌宣傳並在個人社群平台上曬出一系列穿搭，火辣好身材引起粉絲暴動。

Somi過去曾是網拍模特兒出身，憑著美豔的外表與170cm的高䠷身型在網路上大受歡迎，因此有了「真人版娜美」、「網拍女神」等封號。後來成立個人服飾品牌「glander」後便專心當老闆娘，積極在網路上更新商品並在IG上分享火辣的穿搭照，成為不少男粉絲心目中的性感女神。

Somi私底下的穿搭風格前衛、性感，從不吝嗇在網路上分享凹凸有致的身材，近日她便為了幫自家服飾品牌宣傳特別曬出穿搭示範。只見照片中的她穿著一件水藍色上衣搭配同色系貼身長褲，大方秀出結實腹肌與火辣曲線。

隨後，Somi再度曬出同套服飾的車內自拍，她雖戴著白色口罩遮住臉蛋，但領口疑似太寬鬆使衣服從肩頭滑落，白皙又性感的鎖骨及豐滿上圍一覽無遺，領網友看得直噴鼻血，紛紛留言「媽媽說衣服要穿好」、「逼逼逼這身材很犯規」、「辣到讓人受不了」。