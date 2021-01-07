24歲美國女星 Alexis Ren（艾莉西斯藍）以姣好臉蛋配上175cm高䠷身材走紅，光靠天生一頭金髮配上水汪汪棕色電眼就圈粉破千萬，曾登上多本知名雜誌的封面及泳裝刊物寫真，日常除了活躍在模特圈，更會在IG上放送性感辣照，目前已吸引超過1409萬位追蹤者喜愛。

Alexis Ren 因燦爛笑容受封「小潔西卡艾芭（Jessica Alba）」，她近日現身海邊拍攝限制級寫真，只見她全身一絲不掛躺在沙灘上，僅用大大小小的貝殼巧妙遮住重點部位，但傲人的美胸弧度及S曲線一覽無遺，大方露出性感南半球令粉絲們全看傻。

Alexis Ren 臉蛋顏值高，身材比例完美，從美胸、翹臀、水蛇腰全都具備，每每發出美照都能引發話題，這組沙灘照一曝光就吸引超過95萬人按讚，可看出她的體態完美，連同她胸下的刺青也一併曝光，養眼畫面十分吸睛。

Alexis Ren 個性陽光大方，私下熱愛透過IG與粉絲分享生活及穿搭，先前她也曾穿出一套正面大開深V的藍色洋裝，中空襯托出酥胸，讓網友看了紛紛狂誇：「犯規了女神」、「身材超級好」、「是天使的臉孔」、「我要被你迷倒了」、「好好看的刺青」。