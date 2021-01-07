擺脫黑白的沈悶，給人溫柔印象的裸色調成了「優雅」代名詞，從街頭、休閒、簡約到各式穿搭風格，自然融入的優雅柔和讓人無法不愛。Styletc特別精選5位IG潮人穿搭示範，讓你輕鬆搞懂怎麼穿搭「裸色調」：

（圖／翻攝自IG @aimeesong）

擁有紐時暢銷作家、富比世30歲以下菁英等頭銜，韓裔時尚潮人Aimee Song，更開啟了時裝品牌「SONG OF STYLE」事業與所有人分享她的時尚觀點。穿著自家品牌的裸色針織套裝，略帶金屬光澤的質地與長版霧面的裸色針織外套疊搭，居家也能時髦。

（圖／翻攝自IG @emitaz）

才由倫敦移居巴賽隆那的Emelie，簡約像是日常一般的穿搭，卻又時髦的讓人無法忽視，從Youtube到IG讓她吸引了百萬粉絲追蹤。以帶有灰色調的裸色針織上衣搭配，米色調的合身長褲、裸杏色的鐘型袖大衣，簡單搭上小白鞋就十分有型。

（圖／翻攝自IG @negin_mirsalehi）

同樣登上富比世30歲以下菁英榜的Negin Mirsalehi，以自家蜂園為基地打造了天然髮品品牌「gisou」，不僅保養、彩妝，就連穿搭都成話題。以白色襯衫打底，搭上裸沙色針織衫與A字短裙，最後裸米色鏤空長靴讓整體顯得時髦又優雅。

（圖／翻攝自IG @mvb）

簡潔冷調的黑白灰就足以代表Marie von Behrens的穿搭風格，帶有街頭與簡約的穿著，以及獨特氣質，讓她曾與韓裔潮人Aimee Song一同登上LV的形象照片。和另一半的黑灰對比，她將帶有流蘇的迷色大衣搭上粗針織衫、修身長褲，讓優雅與溫然感自然流露。

（圖／翻攝自IG @styleshiver）

不僅熱愛時尚，更是慈善組織「Fo(u)r Hearts 」四位創辦人之一，Juliane Diesner簡潔都會卻又不失個性的穿著讓人印象深刻。她以寬鬆的奶茶裸色系針織外套、黑色長褲間單完成穿著，重點在於細節以淡金色、銀色配件妝點，讓整體穿搭一秒變得時髦。

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