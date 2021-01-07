大陸網紅周rich以美艷臉蛋及姣好身材走紅，目前活躍在小紅書上，靠著分享美容及瘦身資訊圈粉，先前她大方貼出自己與媽媽的日常寫真引發話題，只見周媽媽雖然年近60歲，卻依舊維持住纖細身材、凍齡美貌，絲毫不像是大齡女子，就連女兒都大讚「媽媽活生生把女兒熬成姐妹」。

周rich笑稱，自從發了和媽媽合照後，很多人會質疑她和媽媽的真實母女關係，因此她也大方公開媽媽的保養秘笈，「我媽媽淨身高165cm，體重上下浮動在100斤左右」，她表示媽媽沒有刻意減肥，有時身材微胖有肉會沒有那麼顯老。

在飲食方面，首先不要刻意戒糖！周媽媽私下愛吃蛋糕、巧克力，她認為吃甜食能讓心情變好，「現在都提倡要戒糖，但是我覺得人體攝取適當的糖分是完全有必要的。」同時周媽媽也是個不去健身房的人，但是她熱愛散步，尤其吃完晚飯後必會散步1小時，對身體的新陳代謝有幫助。最後，則是要記得吃完飯不要馬上坐，推薦飯後站半小時，避免小腹形成。

大陸網紅周rich的媽媽雖然年近60歲，卻依舊維持住纖細身材、凍齡美貌。（圖／小紅書@周rich）

關於內調方面，每天都要喝超過2公升的溫水，並在晚上11點之前睡覺，早上8點起床，周媽媽表示，「堅持一個星期就能感受到身體變化」，最後不吃冰、不吃油炸、多吃堅果類小零嘴，如核桃、杏仁、腰果等都是不錯的選擇，粉絲們看了周媽媽的S曲線也紛紛狂讚：「強大基因」、「實在太不科學了吧」、「求更多保養祕訣」、「真的太像姊姊」等。