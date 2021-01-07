女團SISTAR出身的南韓女歌手韶宥(소유)，於去年7月發行單曲《Gotta Go》後，人氣再度飆漲。近日她突然在個人社群平台上曬出一張自拍照，秀出超狂腹肌線條，吸引超過4萬名網友按讚。

韶宥在女團時期便以甜美臉蛋與渾厚的嗓音，受到大批粉絲的喜愛。2017年SISTAR解散後便朝向獨立歌手、主持人等多重身分繼續活躍演藝圈，並開設YouTube頻道與網友分享生活成為明星網紅。

但隨著韓國的新冠肺炎疫情持續爆發，韶宥也受到影響工作量銳減，只能透過個人IG及YouTube頻道持續與粉絲們互動。韶宥近日在IG上突然曬出一張對著鏡子的照片，只見她掀起上衣秀出結實的馬甲線，並在照片中貼出文字「練了兩年的Body」，令粉絲忍不住暴動留言「練得太好了」、「好狂的腹肌」、「天哪！姊姊太強了」。

韶宥雖有著168cm的高䠷身材，但出道時曾因豐腴的身型遭到酸民嘲笑、攻擊，後來靠著練舞、瑜珈及重訓，加上「一天一餐」的飲食控制才成功甩掉8kg，並以歌聲征服歌迷的耳朵。她也曾在YouTube影片中公開私下鍛鍊的影片，努力的模樣受到大批網友的一致讚賞。