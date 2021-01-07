擁有「天然美女」之稱的南韓知名女星金泰希，自從嫁給男星Rian後婚姻生活幸福美滿，羨煞旁人。近日網路上釋出她與Rain一同拍攝的廣告幕後花絮，驚人的真實膚況及狀態吸引網友熱烈討論。

金泰希過去曾以驚人美貌與清新的氣質受到大眾喜愛，加上首爾大學畢業的高學歷以及雄厚的家世背景，使她一出道知名度迅速竄升，陸續在《天國的階梯》、《九尾狐外傳》、《特務情人IRIS》、《龍八夷》等劇中演出。但2017年嫁給男星Rain之後便暫時息影，直到去年生完二寶才以韓劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》正式復出。

金泰希、Rain的高人氣也為他們接下多個代言廣告。日前他們共同接下知名寢具「LaCloud」的廣告代言，並在昨日(7日)公開了花絮影片，只見影片中金泰希穿著一件杏色毛衣搭配一頭波浪長髮，經過燈光的照射透亮的膚況一覽無遺，令不少網友驚呼「狀況太好了」、「女神果然還是女神」、「當了媽還是一樣美」。

另外，金泰希在片場中也難得展現俏皮的一面，不時與老公Rain逗嘴與打鬧，工作結束後被捕捉到用溫柔的手撫摸Rain的背，真實的互動模式也讓網友看了紛紛留言「從螢幕都能感受到他們的甜」、「這一對感情真好」。

金泰希、Rain在片中的真實互動引起網友熱議。（圖／YOUTUBE）

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