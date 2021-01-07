英國知名好萊塢女星娜歐蜜華茲(Naomi Watts)，雖已52歲但無論是身材還是外表皆保養得宜。近日她登上澳洲版時尚雜誌《Vogue》的1月號封面，並在其中大秀凹凸有致的曲線，令粉絲看了忍不住直呼「女神完全不會老」。

娜歐蜜華茲擁有甜美外表與清新氣質，自2001年演出電影《穆赫蘭大道》大獲好評後，一連在《七夜怪談西洋篇》、《靈魂的重量》、《浩劫奇蹟》、《金剛》、《分歧者2》等多部電影擔任女主角，並以精湛的演技陸續獲得奧斯卡、金球獎、美國演員工會獎的「最佳女主角獎」，人氣直衝天際。

娜歐蜜華茲近日受邀登上《Vogue》澳洲版1月號封面，並在網路上公開美照，照片中娜歐蜜華茲換上多套時裝，除了有帥氣的襯衫褲裝與時髦短裙造型外，其中一套穿著蕾絲吊帶上衣搭配個性皮裙的造型最是吸睛，胸口深V透視的設計使半球曲線若隱若現，令網友忍不住暴動，紛紛留言「這哪像50歲的女人」、「這身材跟臉蛋說30歲我信」、「媽呀！果人是連金剛都會心動的女人」。

娜歐蜜華茲所主演的新作品《希望鳥》（Penguin Bloom）也將在8日於Netflix正式上線，令不少粉絲相當期待。