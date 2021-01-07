美國23歲女星貝拉索恩(Bella Thorne)，去年開設「18禁」成人網站販售火辣私照後再度聲名大噪，因此賺進大把鈔票成為網友討論的焦點。近日推出單曲的她，在網路上公開多張概念照，大秀凹凸有致的身材。

貝拉索恩過去曾以迪士尼影集《舞動青春》聞名，陸續在電影《亞歷山大衰到家》及《恐龍尤物》中飾演高中生，清純甜美的形象深植人心，也讓她火速竄紅。但隨著年紀逐漸增長，今年23歲的她開始顛覆過去清純形象，經常在IG上曬出性感「福利照」，展現前凸後翹的好身材，成功轉型為男性心中的性感女神。

貝拉索恩日前為單曲《SFB》所拍攝的封面美照於網路上陸續公開，照片中貝拉索恩先是以炫麗又精緻的裝容搭配平口洋裝變身PARTY女王，下ㄧ張則是脫掉外衣在浴缸裡大秀性感裸背，加上玫瑰花瓣點綴，令網友看了忍不住留言「這是我知道的童星？」、「她真的越來越辣了」、「跟小時候真的差好多」。

另外，貝拉索恩近日也在個人IG上PO出貼文歡慶2021年的到來，照片中她穿著鏤空連身泳裝搭配透視網狀長裙，大方秀出圓潤翹臀，同樣吸引超過136萬人按讚。