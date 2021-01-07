寶格麗（BVLGARI）喜迎2021年，全新春夏配件以「Arkadia21」為主題繽紛登場，取名為「Arkadia」，是因為該字有著世外桃源的意思，如今全球疫情延燒，台灣仍可如常生活，猶如世外桃源，因此別具意義。林映唯、李沐昨日受邀出席新品發表會，前者性感冷豔，後者俏皮可愛，雙姝比美、各具風情，詮釋寶格麗春夏新包款的多變時尚。

李沐拎寶格麗春夏新包，展現青春甜美的時尚風情。（盧禕祺攝）

寶格麗Serpenti Forever洋紅尖晶石色小牛皮肩背包， 約8萬8800元。（BVLGARI提供）

林映唯與李沐私下是好姊妹，不僅曾經一起拍戲，還曾相約出遊、拍雜誌封面，李沐毫不隱瞞對林映唯的崇拜，嘴甜稱讚「拎什麼包都好看」，還透露私下會看林映唯的IG偷偷學習如何穿搭、化妝，讓林映唯開心到不知該如何答話，只能頻頻點頭笑著默認。

林映唯拎寶格麗春夏新包，分享穿搭心得。（盧禕祺攝）

寶格麗Serpenti Forever薰衣草紫水晶色小牛皮手提肩背包，約8萬6500元。（BVLGARI提供）

林映唯昨天也當場傳授時尚穿搭訣竅，預告象徵希望與歡愉的鮮黃、綠色、粉紅是2021年流行色，她也建議李沐過年時可以挑戰寶格麗金包背包，不但時尚，而且喜氣，「拎金包拜年，一定贏錢！」

寶格麗Serpenti Forever Multichain金色水蛇皮肩背包，約10萬4900元。（BVLGARI提供）

寶格麗今年春夏的配件色彩繽紛，且融入彩色珠寶明豔動人、五光十色的元素，以多彩漸層的方式詮釋，充滿春天的氣息，例如新

寶格麗春夏配件色彩繽紛，包面如閃耀寶石般的光芒， Serpenti Forever Spring Shade Python粉彩蟒蛇皮肩背包，約15萬1400元。（BVLGARI提供）

登場的Serpenti Multichain Bag多鍊帶包、手拿包等，整只包包閃耀金光，或融入珠光效果，感覺就像是一顆閃亮的珠寶一般，奢華破表，最特別之處在於蛇頭鎖扣的設計，蛇頭首度「露齒笑」，更添復古時尚。

寶格麗Serpenti Cabochon森林祖母綠色小牛皮肩背包，7萬7300元。（BVLGARI提供）

深受眾星喜愛的Serpenti Forever經典包款採用彩色珠寶的色調，如洋紅尖晶石、紅石榴石、祖母綠等，色彩五光十色，更添奢華品味，另有薰衣草、粉蜜桃等清新活潑的春天色系，充滿歡愉的氣氛。