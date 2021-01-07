日本的新生代模特兒REIKA，年僅22歲便在網路上打開知名度成為所屬經紀公司力捧的新人。而經常透過社群平台與粉絲互動的她，近日在個人社群平台上曬出超狂的腹肌曲線，吸引網友熱烈討論。

REIKA擁有混血兒般的精緻五官與170cm的高䠷身材，加上清新的氣質與燦爛的招牌笑容，使她陸續登上多本雜誌擔任模特兒並圈入大票粉絲，在網路上迅速竄紅，IG狂吸超過15萬人追蹤。

REIKA也像其他模特兒一樣，經常透過IG與粉絲們分享生活及每日的穿搭風格，是不少女粉絲的穿搭流行指標，也是各大品牌爭相合作的模特兒之一。不過，穿搭風格一向輕鬆、甜美的她，近日罕見曬出火辣自拍照。只見照片中，REIKA穿著白T搭配休閒居家褲，撩起上衣秀出苦練多時的腹肌曲線，令粉絲看了忍不住大讚「這身材太狂了」、「腹肌線條真好看」、「沒想到美女也是筋肉人」引發話題。

先前REIKA也曾在IG上曬出「下衣失蹤」的穿搭，以寬鬆的藍色帽T搭配超級短褲與厚底鞋，辣秀白皙又筆直的長腿，同樣吸引網友一致好評。