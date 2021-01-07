紐西蘭超級名模史黛拉麥斯威爾(Stella Maxwell)，2014年首次登上《維多利亞的秘密時尚秀》後一炮而紅，成為家喻戶曉的超模。史黛拉麥斯威爾近日在個人社群平台上曬出雪地辣照，吸引網友的目光。

史黛拉擁有空靈外貌與178cm的高䠷身材，2009年憑著廣告出道後便逐漸受到矚目，2014年首度登上「維多利亞的秘密時尚秀」展現極致好身材成功打開知名度，隔年也順利成為維密天使之一，在時尚界占有一席之地。另外，感情世界相當豐富的她，過去還曾與「暮光女」克莉絲汀·史都華(Kristen Stewart)有過一段情，即使2018年兩人已分手依然讓人印象深刻。

近日歐美等地持續受到新冠肺炎疫情影響，史黛拉麥斯威爾的工作量銳減，但她依然不忘透過個人社群平台分享生活及私下的穿搭，與粉絲們互動並製造話題。

史黛拉麥斯威爾近日便在個人IG上曬出一張在雪地裡的照片，只見她只穿著一件丁字褲，幾近全裸的站在雪地中，凹凸有致的火辣曲線與筆直長腿一覽無遺，吸引超過21萬人按讚。