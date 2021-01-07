2021年新春，NARS全新限量嫣紅綻放系列，以雕紋藝術融合東方新春象徵，將牡丹點綴於嫣紅盒身，為明星商品定妝神器「裸光蜜粉餅」、一推出即秒殺的限量新色「4色眼影盤」，及女人包包必收「絕對經典唇膏」，穿上春裝、換上新色，彰顯時尚美學，在開春時刻，也要以性感妝容搶盡鋒頭！

NARS 全新限量嫣紅綻放系列。（邱映慈攝）

「NARS限量嫣紅綻放4色眼彩盤」以新春曙光為概念，打造如晨光灑落的色調，金色、橘色、棕色，搭配閃耀、珠光、霧面三種質地呈現，細緻粉質堆疊出不同凡響的層次感，不經意就吸引大家的目光，用深邃迷人的電眼雙眸揭開初春！

MODEL眼妝使用NARS限量嫣紅綻放4色眼彩盤。（邱映慈攝）

MODEL眼妝近照。（邱映慈攝）

NARS限量嫣紅綻放4色眼彩盤手部試色。（邱映慈攝）

「NARS限量嫣紅綻放絕對經典唇膏」一抹打造飽和不掉色的性感雙唇，精選正紅經典色換新裝，新春限量色吻我玫瑰粉「#WEN WO」，為裸唇覆上輕盈紅紗，詮釋若隱若現的極致誘惑。東方薔薇「#CHINA ROSE」，展現桃花春開瞬間的暖紅，帶著暖色調，更顯東方美人好氣色！

NARS限量嫣紅綻放絕對經典唇膏。（邱映慈攝）

MODEL示範色：#BANNED RED桃木紅棕，為品牌經典色。（邱映慈攝）

MODEL示範色：#CHINA ROSE東方薔薇，為限量色。（邱映慈攝）

NARS超熱賣定妝神器「裸光蜜粉餅」獨家LRC聚光複合物讓底妝呈現柔焦微霧光感，細緻粉末零粉感，換上限量嫣紅包裝，全天定住完美妝容，鎖住整年好運！

過年最實用的紅包袋，NARS也幫你準備好了！百貨消費滿NT2,000、官方旗艦店消費滿NT2,000並包含嫣紅綻放系列產品，就能獲得精緻的品牌紅包袋，百貨消費滿NT4,200還送限量金燦時尚手拿包，過年前快點再怒買一波吧！

嫣紅綻放紅包袋禮。（邱映慈攝）

▍活動

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★獎品內容 ｜ NARS限量嫣紅綻放絕對經典唇膏*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/1/21

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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