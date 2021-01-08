美國24歲新生代女星安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)，日前因演出Netflix所推出的迷你影集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）而爆紅。近日接下全新代言的她，在網路上公開形象照，辣秀凹凸有致的好身材，吸引網友注意。

安雅泰勒喬伊擁有阿根廷及英格蘭的混血臉孔，近170cm的高䠷身材，加上空靈的氣息，使她一出道就受到注意，陸續演出《女巫》、《詭影》、《異裂》、《變種人》、《浴血黑幫》等多部電影及電視劇，並拿下多個演技大獎，備受業界肯定。今年她也憑著影集《后翼棄兵》中的貝絲(Beth Harmon)一角創下Netflix的超高收視率，人氣扶搖直上。

安雅泰勒喬伊近日接下知名香芬品牌〈Viktor&Rolf Fragrances〉的代言，並在個人社群平台上公開代言美照。只見她盤起長髮、畫著精緻妝容，並穿著一件整身透視的網紗長裙，站起來甩動裙襬時秀出內搭撞色內在美及性感小褲，曼妙的曲線也一覽無遺，吸引超過95萬人按讚。

另外，安雅泰勒喬伊日前也宣布接下電影《瘋狂麥斯：憤怒道》，將與女星莎莉賽隆(Charlize Theron)有多場精彩對手戲，令粉絲們相當期待。