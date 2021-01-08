英國25歲性感辣模黛米蘿絲（Demi Rose）擁有甜美童顏、火辣身材，在網路上迅速竄紅，IG狂吸千萬人追蹤。近日她為服飾品牌宣傳並在個人社群平台上曬出穿搭，性感的身材曲線再度令粉絲們陷入瘋狂。

黛米蘿絲的穿搭風格總是前衛、大膽，更經常不吝嗇的在網路上分享曼妙身材。近日黛米蘿絲為服飾品牌「boohooMAN」宣傳曬出一組穿搭，只見她只穿著一件黑色蕾絲內衣搭配該品牌所推出的棉褲，坐在浴室裡的鏡子前，但網友卻把焦點放在豐滿的曲線上，吸引超過22萬人按讚。

黛米蘿絲日前也曾在IG上公開攝影師好友Brett Russell所拍攝的美照，穿著絲質洋裝的她，經過海風一吹再度凹凸有致的「葫蘆曲線」一覽無遺，洋裝細肩帶的設計顯得上圍更加雄偉，令網友忍不住直呼「太辣了」、「不脫也性感」。

黛米蘿絲多年來靠著運動及嚴格控制飲食來維持魔鬼曲線，除了自詡成為「世界上最性感的DJ」外，2014年還曾獲選為「英國最具潛力的女孩」，使她人氣不斷飆升，是不少廠商指名合作的知名網紅之一。