台灣女星拐拐（許采晴/Sabrina）擁有亮眼外貌及D級美胸身材，早期從內衣網模出道，被封為網拍女神，近年她更創業當起老闆娘，火熱推出自創運動內衣品牌，深受大票粉絲支持。拐拐近日發出一組睡衣寫真，並暖心配上心靈雞湯語錄，她寫下：「先努力讓自己發光，對的人才能迎著光而來。」

照片中，拐拐化上精緻的洋娃娃妝容，嬌羞地低著頭，並撩起半邊的長捲髮，宛如真人芭比，畫面充滿夢幻感十分吸睛，只見她穿上一套嫩粉色氣質睡衣入鏡，正面微開的設計點綴上蝴蝶結綁帶及薄蕾絲，讓飽滿的美胸弧度及深溝令人看了心癢癢。

除了時不時發出性感照圈粉，拐拐就連在日常穿搭上都很有想法，先前她也曾穿上白色細肩帶背心搭配當紅的泰迪熊外套，展現傲人的事業線，絲毫不吝嗇展現好身材。

拐拐時常會在IG上分享自己的人生觀，近日她也寫下新年感言，「謝謝這一年裡面我遇過的挑戰，我一步步的逼自己前進，我知道一個個目標就在前方，已一個個跨越，人生就是斷捨離，對的起自己，清楚知道自己想要的，再困難的事情不過是顆小石頭。」展現強大的正能量。