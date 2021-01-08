台灣女星張鈞甯靠著清新知性形象、自然演技圈粉無數，在演藝圈內穩坐氣質女神地位，她近期為新電影剪去多年長髮，以吸睛短髮造型成為話題焦點。張鈞甯近日出席電影《緝魂》北京首映會，她身著黑色半透視感裙裝亮相，大秀鉛筆腿。

首映會上，張鈞甯身著 CHANEL 2021年早春系列黑色半透視裙亮相，搭配上黑白撞色尖頭跟鞋，腰部合身的剪裁讓水蛇腰一覽無疑，下半身以透視布料襯托出修長纖瘦的長腿，整體造型優雅俐落，帥氣中不失女性的溫柔氣質。

張鈞甯身著 CHANEL 2021年早春系列黑色半透視裙亮相，搭配上黑白撞色尖頭跟鞋，腰部合身的剪裁讓水蛇腰一覽無疑。（圖／摘自微博@ 泰洋川禾）

張鈞甯與張震主演的犯罪懸疑電影《緝魂》將在本月底上映，在首映會後，張鈞甯發文寫下：「圓滿結束，見到了很多好久不見的老朋友，也見到了熱情的觀眾，感謝大家對電影《緝魂》的喜歡，期待將來在影院與每一個你相見。」

張鈞甯近日身著黑色半透視感裙裝亮相電影《緝魂》北京首映會。（圖／摘自微博@張鈞甯）

張鈞甯清新率性的穿搭令人耳目一新，粉絲們看了直呼：「鈞甯腿太長」、「心一直與甯一起」、「今有甯哥萬人迷」、「你好美」等。電影《緝魂》由《目擊者》、《紅衣小女孩》系列導演程偉豪執導，加上強大演員陣容，令廣大粉絲直呼超期待。