南韓人氣女團「TWICE」以甜美青春形象走紅，自出道以來就受到大眾喜愛，上個月才發行數位單曲《I CAN'T STOP ME》、《CRY FOR ME》，近日TWICE官方頻頻在IG上曬出日籍成員Mina的寫真圈粉，引起網友們熱烈討論。

在寫真中，Mina一連換上多套甜美造型，不過最吸睛的莫過於一身惹火黑薄紗，她穿上半透視設計的紗質上衣，濕身泡在水中，大方露出白皙皮膚及黑色內在美，讓上半身透出若隱若現的胸型弧度，性感造型十分引人遐想，美照一發出就成功製造話題。

Mina曾在2019年被診斷出患有「舞台恐慌症」，只要登上舞台就會感到緊張不安，因心理問題嚴重而導致一度停工，後續回到家鄉日本靜養，所幸在休息一段時間便好轉且回歸團體，目前的她狀態良好，也讓粉絲們感到十分欣慰。

女團TWICE由5名韓國成員娜璉、定延、志效、多賢、彩瑛，3名日本成員Momo、Sana、Mina以及1名台灣成員子瑜組成，是JYP旗下人氣團體之一，團員們的一舉一動都是大眾關注的焦點。