美國拉丁天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）以姣好身材及緊緻美尻聞名，更受封「翹臀珍」，她先前才在IG上全裸曬好身材，如今再度現身海邊，加碼曬出穿上比基尼的火辣影片，大秀蜜桃臀。

影片中，珍妮佛羅培茲留著招牌的狂野捲髮，身穿一套大紅色比基尼入鏡，兩截式的剪裁設計十分簡約大方，搭配上綁帶泳褲，是輕鬆自在的海邊穿搭，值得一提的是，雖然她背對鏡頭，渾圓的翹臀卻意外搶鏡。

珍妮佛羅培茲除了穿上比基尼，更披上一件背後印上名字「JLO」的印花罩衫，讓外套隨風吹，若隱若現辣秀飽滿美胸，火辣身材超逆齡，絲毫看不出今年已經51歲，影片一出，短短時間內就吸引超過1713萬次觀看。

她後續再度在IG釋出另一套泳裝辣照，這次選穿酒紅色的比基尼，鋼圈款設計明顯讓美胸大升級，側面美臀就更令網友們看了相當驚艷，她巧妙搭配 Dior 同色系老花漁夫帽，讓眾人看了紛紛大讚：「太時髦了好會穿」、「品味真好」、「極致好身材」、「你是我的2021目標」。