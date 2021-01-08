頂級保養香緹卡鑽石級面膜推出新年限定版75ml，外盒上活靈活現的精緻紅牛雕花，靈感來自傳統紙雕文化，讓人感到新年活力與喜氣。

喜氣紅搭配開運金瓶身包裝設計，以及奢華高雅的乳霜質地，象徵新的一年牛轉乾坤，集撫紋、補水、舒緩等優點於一身的鑽石級面膜是全能型面膜， 香緹卡鑽石級面膜牛轉乾坤限定加大版75ml，原價9300元，限定價7800元。

另有牛年限定面膜組，含有鑽石級精華液＋升級版30ml、鑽石級面膜牛轉乾坤限定加大版75ml、抗汙染防護乳液8ml，價值2萬460元，優惠價1萬6380元。