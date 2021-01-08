UNIQL最熱銷的Uniqlo U系列即將推出2021春夏聯名！這次再度由藝術總監 Christophe Lemaire精心打造，本季以「輕盈春日」為主題，火熱推出35款女裝、34款男裝，並於全台10間特選店舖販售，其中千萬別錯過12款只要千元即可入手的單品！
Uniqlo U自2016秋冬首次聯名以來，俐落剪裁與好搭配特性深受粉絲喜愛，加上易入手的價格，成為最受歡迎的高人氣系列。本季以中性自然色調為基底，再用明亮色點綴，主打簡約實穿，是適合當下生活需求的服裝。
本季女裝以極簡輪廓，搭配好整理材質讓忙碌都會女性能輕鬆穿出日常時尚。「棉質長版大衣」多口袋設計搭配可拆式腰帶隨時切換造型，做為正裝也能輕便舒適，而「輕便直筒長褲」復古高腰設計更顯腿長，採用聚酯纖維材質更好清洗。
本季男裝以實用、機能性材質搭配極簡設計，打造當代男性衣櫥必備經典單品。推薦「連帽大衣」搭配「男裝單排釦彈性大衣」打造瀟灑俐落風格，也有簡潔俐落的「Regular Fit 工作」，是丹寧布料打造出的褲型，令人看了印象深刻。另外，本次更全新推出9款童裝，預計於2月下旬正式販售。
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